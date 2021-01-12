МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, растет во вторник утром более чем на 4%, торгуясь возле отметки в 36 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Ведущий аналитик Bloomberg предсказал будущее биткоина

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.37 мск стоимость биткоина растет на 4,54%, до 35 921 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин увеличивается в цене на 4,77%, до 36 026 долларов.

На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

"От вчерашнего минимума 30 400 долларов цена биткоина выросла почти на 20% и сейчас находится вблизи локального сопротивления 36 400 долларов. Если на других рынках не продолжится снижение, то биткоин, вероятно, будет консолидироваться день-два и затем продолжит расти", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.