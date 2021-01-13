2021-01-13T06:21:00+03:00
2021-01-13T06:50:21+03:00
2021-01-13T06:21:00+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210113/832794424.html
Глава Binance сказал, что будет с криптовалютами в 2021 году
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рынок криптовалют в 2021 году продолжит рост, мировая криптореволюция сейчас только начинается, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов... ПРАЙМ, 13.01.2021
новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83228/96/832289629.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/96/832289629.jpg
https://1prime.ru/images/83228/96/832289628.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/96/832289628.jpg
https://1prime.ru/images/83228/96/832289627.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/96/832289627.jpg
https://1prime.ru/cripta/20210109/832767685.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рынок криптовалют в 2021 году продолжит рост, мировая криптореволюция сейчас только начинается, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао.
"Скажу не только о биткоине, но и обо всем рынке криптовалют. Я могу с уверенностью сказать, что позитивные сдвиги (2020 — ред.) года никуда не денутся. В этом году криптовалюты стали еще более популярными, а криптореволюция только начинается. Цифровая экономика будет задействована во многих отраслях, что потенциально приведет к более широкому принятию и внедрению криптовалют", — сказал он.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря 2020 года. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу, 8 января, биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.