МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рынок криптовалют в 2021 году продолжит рост, мировая криптореволюция сейчас только начинается, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Эксперты рассказали, какие криптовалюты надо покупать прямо сейчас

"Скажу не только о биткоине, но и обо всем рынке криптовалют. Я могу с уверенностью сказать, что позитивные сдвиги (2020 — ред.) года никуда не денутся. В этом году криптовалюты стали еще более популярными, а криптореволюция только начинается. Цифровая экономика будет задействована во многих отраслях, что потенциально приведет к более широкому принятию и внедрению криптовалют", — сказал он.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря 2020 года. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу, 8 января, биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.