МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов криптобиржи Чанпэн Чжао рассказал РИА Новости, что в свое время продал квартиру для покупки первых биткоинов, а сейчас обычные деньги вообще не использует. Глава Binance сказал, что будет с криптовалютами в 2021 году

"Это был биткоин, и это был 2013 год. Я продал свою квартиру, чтобы купить биткоины. Цена BTC на тот момент была что-то около 200 долларов", — сказал он в интервью агентству.

"Сейчас я вообще не использую фиатные деньги и не перевожу криптовалюту в фиат. Лично для меня фиат больше не актуален, я верю в криптовалюту. Я оплачиваю еду, такси, да и вообще плачу за все исключительно криптовалютой", — добавил глава Binance.

Эта криптобиржа была основана в 2017 году. Согласно данным портала CoinMarketCap, суточный объем торгов криптовалютами на Binance превышает 24 миллиарда долларов. А биткоин 8 января установил новый рекорд, поднимавшись до 41 950 долларов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.