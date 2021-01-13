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Первые биткоины главы Binance стоили ему квартиры
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Гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов криптобиржи Чанпэн Чжао рассказал РИА Новости, что в свое время продал квартиру для покупки первых биткоинов, а сейчас обычные... ПРАЙМ, 13.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов криптобиржи Чанпэн Чжао рассказал РИА Новости, что в свое время продал квартиру для покупки первых биткоинов, а сейчас обычные деньги вообще не использует.
"Это был биткоин, и это был 2013 год. Я продал свою квартиру, чтобы купить биткоины. Цена BTC на тот момент была что-то около 200 долларов", — сказал он в интервью агентству.
"Сейчас я вообще не использую фиатные деньги и не перевожу криптовалюту в фиат. Лично для меня фиат больше не актуален, я верю в криптовалюту. Я оплачиваю еду, такси, да и вообще плачу за все исключительно криптовалютой", — добавил глава Binance.
Эта криптобиржа была основана в 2017 году. Согласно данным портала CoinMarketCap, суточный объем торгов криптовалютами на Binance превышает 24 миллиарда долларов. А биткоин 8 января установил новый рекорд, поднимавшись до 41 950 долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.