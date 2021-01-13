Биткоин дешевеет в среднем на 5%
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в среду утром дешевеет в среднем на 5%, торгуясь около 34,5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.27 мск стоимость биткоина снижалась на 6,17% — до 34 506 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 3,95% — до 34 503 долларов.
На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. В пятницу, 8 января, биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, после чего резко откатился вниз.
"Сегодня психологический фон крипторынка стремится к восстановлению после резкого падения курса биткоина в выходные. При этом, хотя участники и настроены активизировать свою деятельность, пока еще достаточно сильны тенденции "медвежьего" тренда. В связи с этим к концу дня 13 января мы ожидаем стабилизацию падения и, возможно, незначительный подъем биткоина — до 34 000 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
"Биткоин и альткоины демонстрируют достаточно серьезные отскоки, а традиционные рынки подвергаются новым испытаниям из-за возможного продолжения политических волнений в США и новых экономических последствий на фоне пандемии. Укрепляющийся доллар давит на мировые финансовые рынки, влияя и на стоимость биткоина. Но несмотря на существенный откат биткоина, институционалы достаточно спокойно относятся к этой коррекции. Аналитики уверены, что рост и становление рынка еще только впереди", — добавил директор Binance в России Глеб Костарев.
https://1prime.ru/cripta/20210113/832796020.html