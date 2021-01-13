МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в среду утром дешевеет в среднем на 5%, торгуясь около 34,5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на снижении доходности гособлигаций США

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.27 мск стоимость биткоина снижалась на 6,17% — до 34 506 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 3,95% — до 34 503 долларов.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. В пятницу, 8 января, биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, после чего резко откатился вниз. Эксперты назвали главное преимущество цифрового рубля

"Сегодня психологический фон крипторынка стремится к восстановлению после резкого падения курса биткоина в выходные. При этом, хотя участники и настроены активизировать свою деятельность, пока еще достаточно сильны тенденции "медвежьего" тренда. В связи с этим к концу дня 13 января мы ожидаем стабилизацию падения и, возможно, незначительный подъем биткоина — до 34 000 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Биткоин и альткоины демонстрируют достаточно серьезные отскоки, а традиционные рынки подвергаются новым испытаниям из-за возможного продолжения политических волнений в США и новых экономических последствий на фоне пандемии. Укрепляющийся доллар давит на мировые финансовые рынки, влияя и на стоимость биткоина. Но несмотря на существенный откат биткоина, институционалы достаточно спокойно относятся к этой коррекции. Аналитики уверены, что рост и становление рынка еще только впереди", — добавил директор Binance в России Глеб Костарев.