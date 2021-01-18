2021-01-18T09:32:49+03:00
2021-01-18T09:32:49+03:00
2021-01-18T09:32:49+03:00
2021
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Рост цен на криптовалюты привел к дефициту видеокарт
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Резко подорожавшие криптовалюты, в частности, биткоин, вызвали ажиотажный спрос на видеокарты, которые используются в майнинге крипты. Как пишет газета "Ведомости", дефицит карт в... ПРАЙМ, 18.01.2021
ритейлер, россия, майнинг, криптовалюта, новости, технологии, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Резко подорожавшие криптовалюты, в частности, биткоин, вызвали ажиотажный спрос на видеокарты, которые используются в майнинге крипты. Как пишет газета "Ведомости", дефицит карт в России будет существенно ощущаться как минимум до середины 2021 года.
Ритейлеры фиксировали повышенный интерес со стороны покупателей к компьютерным комплектующим, в том числе к видеокартам, с октября-ноября прошлого 2020 года, рассказал изданию руководитель направления "Компьютерная техника" российского AliExpress Максим Сапунов.
"В IV квартале продажи видеокарт на выросли в 4,5 раза по сравнению с III кварталом", — отметил он.
Из-за этого в декабре видеокарты для персональных компьютеров (ПК) стали в России дефицитом. Как рассказали изданию сотрудники нескольких магазинов электроники, в настоящее время эти комплектующие раскупаются мгновенно.
Что касается высокопроизводительных карт, то они вообще исчезли из открытой продажи.