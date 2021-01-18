МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в понедельник утром слабо дорожает, торгуется у отметки в 36 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Рост цен на криптовалюты привел к дефициту видеокарт

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.20 мск стоимость биткоина растет на 1,32%, до 36 046 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 2,17%, до 36 110 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Судя по психологическому состоянию крипторынка, новогоднее ралли биткоина завершилось, и теперь он перешел в фазу стабильной коррекции. На предстоящей неделе мы предполагаем, что его курс будет незначительно колебаться в пределах 35 тысяч долларов с незначительными колебаниями вверх и вниз. К концу дня 18 января мы ожидаем курс в районе 35 200 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января, биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.