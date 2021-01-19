МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Мошенники предпочитают выводить средства через самую популярную криптовалюту — биткоин, а также использовать альтернативные криптовалюты (альткоины): Monero, Zcash, Dash и Komodo, рассказал в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин. Эксперт предупредил инвесторов о пузыре на рынке криптовалют

По его словам, в последние пять лет полученные преступным путем деньги не выводятся через "обналичку", а сразу переводят в криптовалюты, чтобы замести следы. "Самая популярная криптовалюта — это, естественно, биткоин. Его легче купить и перевести, нежели другие альткоины. Но у злоумышленников популярностью пользуются, естественно, анонимные альткоины, например, Monero. Также отдается предпочтение альткоинам типа Zcash, Dash, Komodo и другие", — подчеркнул Баулин.

При этом эксперт признал, что оценить объем преступлений с использованием криптовалют сложно. "В принципе, можно отследить любую транзакцию с "криптой"… Многие не знают, но биткоин никогда не был по-настоящему конфиденциальной криптовалютой. Любой BTC-адрес можно связать с IP-адресом и другой информацией при помощь специализированных аналитических сервисов", — отметил эксперт. Рост цен на криптовалюты привел к дефициту видеокарт

"Но есть криптовалюты, которые сложнее отследить, а порой практически невозможно, так называемые "анонимные криптовалюты". Тут важно понимать, в какую именно криптовалюту были выведены средства. Конфиденциальность анонимных валют достигается путем использования криптографических протоколов, усложняющих или делающих полностью невозможным отслеживание транзакций в блокчейне", — пояснил Баулин.

"Из-за того, что все больше и больше населения начинает вкладывать в "крипту" как в спекулятивный инструмент, количество преступлений опять-таки будет расти, тем более что, несмотря на громкие скандалы, связанные со взломами криптовалютных бирж и личных кошельков, многие пользователи о безопасности задумываются в последнюю очередь", — ожидает он.

Полную версию интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.