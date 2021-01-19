МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Ethereum на криптобирже Bitstamp впервые в истории достигла отметки $1440, сообщает РБК. Таким образом, альткоин преодолел исторический максимум в $1428, установленный в январе 2018 года. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 17%, с начала года — почти на 100%. С марта 2020-го стоимость Ethereum выросла более чем в 16 раз. Глава Binance сказал, что будет с криптовалютами в 2021 году

Издание добавляет, что 19 января Ethereum опередил биткоин по суточному объему транзакций, в сети альткоина прошли сделки на 12 миллиардов долларов.

Курс эфира начал расти на фоне ралли биткоина. Кроме того, на повышение котировок мог повлиять тот факт, что Чикагская товарная биржа добавила фьючерсы на альткоин в связи с растущим спросом на криптодеривативы.

Другой не менее важной причиной роста мог стать запуск обновления Ethereum 2.0, который состоялся в декабре 2020 года.