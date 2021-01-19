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Стоимость Ethereum обновила исторический максимум
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Стоимость криптовалюты Ethereum на криптобирже Bitstamp впервые в истории достигла отметки $1440, сообщает РБК. Таким образом, альткоин преодолел исторический максимум в $1428,... ПРАЙМ, 19.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Ethereum на криптобирже Bitstamp впервые в истории достигла отметки $1440, сообщает РБК. Таким образом, альткоин преодолел исторический максимум в $1428, установленный в январе 2018 года. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 17%, с начала года — почти на 100%. С марта 2020-го стоимость Ethereum выросла более чем в 16 раз.
Издание добавляет, что 19 января Ethereum опередил биткоин по суточному объему транзакций, в сети альткоина прошли сделки на 12 миллиардов долларов.
Курс эфира начал расти на фоне ралли биткоина. Кроме того, на повышение котировок мог повлиять тот факт, что Чикагская товарная биржа добавила фьючерсы на альткоин в связи с растущим спросом на криптодеривативы.
Другой не менее важной причиной роста мог стать запуск обновления Ethereum 2.0, который состоялся в декабре 2020 года.