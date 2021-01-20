МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Эксперты онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет" зафиксировали аномально высокий спрос на видеокарты для крипто-майнинга, в начале декабря количество переходов на предложения об их продаже выросло почти на 70%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Золото или криптовалюта? Что будет расти в 2021 году

Как ранее заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, пандемия коронавируса резко повысила общемировой интерес к крипторынку и вывела его на новый уровень. Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря 2020 года. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. 8 января биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

По данным сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины, этой зимой был зафиксирован аномально высокий спрос на видеокарты. Пик интереса к категории пришёлся на 3 декабря — за неделю (с 26 ноября по 3 декабря) количество переходов на предложения видеокарт выросло почти на 70%. Высокий спрос держался весь декабрь — в конце 2020 года россияне интересовались видеокартами примерно в 1,5 раза чаще, чем в декабре 2019 года.

"Мы видим несколько причин такого ажиотажа на рынке: во-первых, повышенный спрос на категорию был спровоцирован выходом новых производительных чипов RTX 30XX серии, которые интересны не только геймерам, но и майнерам. Во-вторых, сейчас наблюдается очередной криптовалютный бум, и майнеры скупают все доступные мощные видеокарты. Более того, вследствие пандемии некоторые производства до сих пор работают не на максимальной мощности, что провоцирует дефицит, и он, вероятно, продлится минимум до июня", — отметил эксперт категории "Компьютерная техника" "Яндекс.Маркета" Кирилл Родин.

По мнению Родина, дальнейшая ситуация будет зависеть от конъюнктуры криптовалютного рынка и того, насколько производители смогут восстановить свои мощности.

Как отмечают эксперты сервиса, в течение 2020 года россияне в среднем искали видеокарты стоимостью около 25 тысяч рублей. Однако этот показатель начал увеличиваться в середины сентября — сейчас средняя стоимость наиболее популярных предложений на сервисе более 50 тысяч рублей. "По данным за ноябрь-январь, в 30% случаев пользователи "Яндекс.Маркета" отдают своё предпочтение видеокартам MSI. На GIGABYTE пришлось 23% переходов, а на Palit — 19%", — резюмировали в компании.