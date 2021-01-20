Биткоин дешевеет до $35 тысяч
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в среду утром относительно умеренно дешевеет, торгуясь над отметкой в 35 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.10 мск стоимость биткоина падает на 5,23%, до 35 282 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 3,14%, до 35 453 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.
"Социальная матрица крипторынка продолжает оставаться относительно стабильной. Хотя она еще сохраняет потенциал движения биржевого курса биткоина вверх, тем не менее сегодня мы предполагаем незначительные колебания в пределах 200 долларов вверх и вниз около отметки 35 тысяч. К концу дня 20 января, по нашим расчетам, курс составит 35 500 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.
https://1prime.ru/cripta/20210120/832848842.html