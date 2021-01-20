МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в среду утром относительно умеренно дешевеет, торгуясь над отметкой в 35 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость Ethereum обновила исторический максимум

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.10 мск стоимость биткоина падает на 5,23%, до 35 282 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 3,14%, до 35 453 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Социальная матрица крипторынка продолжает оставаться относительно стабильной. Хотя она еще сохраняет потенциал движения биржевого курса биткоина вверх, тем не менее сегодня мы предполагаем незначительные колебания в пределах 200 долларов вверх и вниз около отметки 35 тысяч. К концу дня 20 января, по нашим расчетам, курс составит 35 500 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.