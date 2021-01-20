МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Незначительная коррекция биткоина может быть связана с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, заявил РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев. Однако инвесторы по-прежнему позитивно оценивают долгосрочные перспективы биткоина, добавил эксперт. Стоимость Ethereum обновила исторический максимум

В среду биткоин торгуется на уровне 35 469 долларов, упав примерно на 2,64% за последние сутки, отметил Костарев. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.30 мск стоимость биткоина падает на 2,47%, до 35 748 долларов. На бирже Binance биткоин дешевеет на 4,12%, до 35 748 долларов. На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Аналитики во много связывают небольшую коррекцию биткоина и рынка в целом с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен", — сказал специалист.

Однако, по словам эксперта, институциональные инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают долгосрочные перспективы биткоина. "Vailshire Capital Management и PlanB дали новые позитивные прогнозы относительно будущей цены исторической монеты", — пояснил он.