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Незначительная коррекция биткоина может быть связана с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, заявил РИА Новости... ПРАЙМ, 20.01.2021
биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Незначительная коррекция биткоина может быть связана с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, заявил РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев. Однако инвесторы по-прежнему позитивно оценивают долгосрочные перспективы биткоина, добавил эксперт.
В среду биткоин торгуется на уровне 35 469 долларов, упав примерно на 2,64% за последние сутки, отметил Костарев. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.30 мск стоимость биткоина падает на 2,47%, до 35 748 долларов. На бирже Binance биткоин дешевеет на 4,12%, до 35 748 долларов. На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.
"Аналитики во много связывают небольшую коррекцию биткоина и рынка в целом с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен", — сказал специалист.
Однако, по словам эксперта, институциональные инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают долгосрочные перспективы биткоина. "Vailshire Capital Management и PlanB дали новые позитивные прогнозы относительно будущей цены исторической монеты", — пояснил он.