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Эксперты ждут рекордного подорожания конкурента биткоина
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Криптовалюта Ethereum, считающаяся главным конкурентом биткоина, в будущем может рекордно подорожать, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg. На этой неделе Ethereum уже... ПРАЙМ, 21.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum, считающаяся главным конкурентом биткоина, в будущем может рекордно подорожать, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.
На этой неделе Ethereum уже подорожала до рекордных 1407,3 доллара, рост составил 14 процентов.
По словам стратега исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Дэвида Грайдера, ее стоимость может увеличиться более чем в семь раз — до 10,5 тысячи долларов. Сейчас эксперт считает Ethereum лучшим вложением в среде криптовалют, но без внимания нельзя оставлять риск снижения цен.
Партнер фонда Moonrool Capital Саймон Дедич прогнозирует, что цена актива может достичь 3 тысяч долларов.
По мнению аналитика инвестиционной компании Raison Asset Management Николая Кленова, в будущем Ethereum может как подешеветь, так и остаться на уровне 1,4 тысячи долларов. Но в долгосрочной перспективе, уверен эксперт, криптовалюты ждет рост стоимости.