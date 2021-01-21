МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Сайт крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance будет удален из реестра запрещенных интернет-ресурсов на территории РФ и сможет продолжить свою работу на территории страны, сообщает биржа. Эксперты ждут рекордного подорожания конкурента биткоина

"Архангельский областной суд отменил решение о блокировке сайта криптобиржи Binance на территории России. Интернет-ресурс криптобиржи может продолжать свою работу на территории России после удаления из Единого реестра запрещённых интернет-ресурсов", — говорится в сообщении.

В сентябре в адрес площадки было направлено уведомление Роскомнадзора о внесении сайта биржи в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию, с сайта было необходимо удалить информацию о биткоине, признанную судом незаконной.

"Решение отменено в связи с отказом прокурора от исковых требований", — также пояснили РИА Новости в архангельском областном суде сегодня.

"Первоначальное решение о блокировке сайта вынес Мирнинский суд Архангельской области по заявлению местного прокурора, посчитавшего, что информацию о криптовалюте в России распространять нельзя. Защитить свои права в суде первой инстанции у владельцев сайта возможности не было, так как их не уведомили о начале судебного разбирательства по поводу блокировки сайта", — добавили в компании. Эксперт объяснил, почему дешевеет биткоин

"С 1 января этого года вступил в силу закон "О цифровых финансовых активах", который легализует оборот криптовалют, поэтому блокировка сайта на основании того, что публиковать такую информацию нельзя, теперь точно незаконна. В итоге прокуратура была вынуждена отказаться в апелляции от своих претензий к владельцу сайта", — пояснил партнёр юридической фирмы Digital Rights Center, представлявшей интересы биржи в суде, Михаил Баутин.

"Мы… продолжим бороться за право ресурсов распространять информацию о криптовалютах и право граждан на доступ к информации, распространение которой не запрещено законодательно", — заключил Баутин.