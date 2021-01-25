МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в понедельник утром относительно умеренно дорожает, торгуясь над отметкой в 33 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Центробанк хочет разрешить покупку криптоактивов только после теста

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.30 мск стоимость биткоина растёт на 1,49%, до 33 349 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 1,96%, до 33 313 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Психологический фон крипторынка сегодня говорит о том, что хотя биткоин и имеет потенциал движения вверх, участники в большей степени сосредоточены на подготовке вероятного реванша. Они недовольны замедлением роста и настроены на возвращение "бычьего" тренда. В связи с этим к концу дня 25 января мы предполагаем небольшой рост, который может приблизиться к отметке в 34 тясычи долларов", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.