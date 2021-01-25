Биткоин умеренно дорожает до $33 тысяч
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта, биткоин, в понедельник утром относительно умеренно дорожает, торгуясь над отметкой в 33 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.30 мск стоимость биткоина растёт на 1,49%, до 33 349 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 1,96%, до 33 313 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.
"Психологический фон крипторынка сегодня говорит о том, что хотя биткоин и имеет потенциал движения вверх, участники в большей степени сосредоточены на подготовке вероятного реванша. Они недовольны замедлением роста и настроены на возвращение "бычьего" тренда. В связи с этим к концу дня 25 января мы предполагаем небольшой рост, который может приблизиться к отметке в 34 тясычи долларов", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.
https://1prime.ru/cripta/20210125/832880528.html