2021-01-26T13:57:21+03:00
2021-01-26T13:57:21+03:00
2021-01-26T13:57:21+03:00
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Биткоину предрекли цену в $50 тысяч
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Рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — в долгосрочной перспективе может достичь отметки в $ 50 тысяч, пишет Bloomberg со ссылкой аналитиков. По мнению... ПРАЙМ, 26.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — в долгосрочной перспективе может достичь отметки в $ 50 тысяч, пишет Bloomberg со ссылкой аналитиков.
По мнению экспертов криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, именно такая цена криптомонеты наиболее вероятна.
В ближайшие 3-10 лет популярность биткойна будет только расти. При этом такие активы, как золото, наоборот, рискуют разонравиться инвесторам.
За прошлый 2020 год Bitcoin взлетел в четыре раза, пробив на начало января 2021 года отметку в $42 тысячи.
После этого рывка цены на криптовалюту скорректировались и потеряли порядка $10 тысяч. Днем вторника, 26 января, биткоин торгуется выше отметки в $32 тысячи.