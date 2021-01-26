МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — в долгосрочной перспективе может достичь отметки в $ 50 тысяч, пишет Bloomberg со ссылкой аналитиков.

По мнению экспертов криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, именно такая цена криптомонеты наиболее вероятна.

В ближайшие 3-10 лет популярность биткойна будет только расти. При этом такие активы, как золото, наоборот, рискуют разонравиться инвесторам.

За прошлый 2020 год Bitcoin взлетел в четыре раза, пробив на начало января 2021 года отметку в $42 тысячи.

После этого рывка цены на криптовалюту скорректировались и потеряли порядка $10 тысяч. Днем вторника, 26 января, биткоин торгуется выше отметки в $32 тысячи.