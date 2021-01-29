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2021
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Биткоин вновь резко подорожал
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Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в ночь на пятницу значительно растет, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance... ПРАЙМ, 29.01.2021
новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в ночь на пятницу значительно растет, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает более чем на 10% до 33 570 долларов.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.