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Илон Маск рассказал о будущем биткоина
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Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что биткоин — самая популярная в мире криптовалюта — скоро будет широко признан в мире традиционных финансов, сообщает Forbes... ПРАЙМ, 02.02.2021
илон маск, криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что биткоин — самая популярная в мире криптовалюта — скоро будет широко признан в мире традиционных финансов, сообщает Forbes.
"На данный момент я считаю, что биткоин — это хорошо. У меня нет четкого мнения о других криптовалютах", — отметил Маск, говоря о будущем самой популярной криптомонеты.
По мнению бизнесмена, ему бы следовало купить биткоин еще восемь лет назад.
Напомним, что с октября 2020 года цена биткоина выросла примерно на 200%.
В январе 2021 года Маск написал в своем Twitter-аккаунте заметку с хештегом биткоина. После этого курс криптомонеты взлетел с $32 тысяч до $37 тысяч.
"Я должен быть осторожен с тем, что говорю, это может повлиять на рынок", — прокомментировал эту ситуацию позднее Илон Маск.