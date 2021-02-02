МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что биткоин — самая популярная в мире криптовалюта — скоро будет широко признан в мире традиционных финансов, сообщает Forbes.

"На данный момент я считаю, что биткоин — это хорошо. У меня нет четкого мнения о других криптовалютах", — отметил Маск, говоря о будущем самой популярной криптомонеты.

По мнению бизнесмена, ему бы следовало купить биткоин еще восемь лет назад.

Напомним, что с октября 2020 года цена биткоина выросла примерно на 200%.

В январе 2021 года Маск написал в своем Twitter-аккаунте заметку с хештегом биткоина. После этого курс криптомонеты взлетел с $32 тысяч до $37 тысяч.

"Я должен быть осторожен с тем, что говорю, это может повлиять на рынок", — прокомментировал эту ситуацию позднее Илон Маск.