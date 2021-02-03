МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum ставит рекорд за рекордом стоимости на общем всплеске интереса к цифровым деньгам, сейчас её цена растёт более чем на 10% за сутки, превышая 1,5 тысячи долларов. Биткоин дорожает до $36,5 тысяч

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.00 мск среды стоимость Ethereum растет на 10,57%, до 1 566 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance Ethereum дорожает на 8,67%, до 1 543 долларов. Динамика приводится за сутки. В предыдущий раз Ethereum достиг своего исторического ценового максимума 19 января — 1 428 долларов.

"Ethereum продолжает бить все рекорды по достижению своего исторического ценового максимума. Этому способствует растущая активность на рынке деривативов, трейдеры достаточно позитивно настроены в отношении альткоина и его рыночной капитализации", — прокомментировал РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

Эксперт при этом отметил, что при том что сильные ценовые скачки наблюдаются у многих криптовалют, в большей степени это происходит благодаря Ethereum, который добавил оптимизма всей криптоотрасли.

Между тем самая популярная криптовалюта, биткоин, в свою очередь, поддерживает этот "бычий" рост и торгуется на уровне 36 500 долларов, прибавляя около 6,5%.

"Мировое бизнес-сообщество обсуждает преимущества технологии блокчейна и децентрализованных финансов. Так, владелец Dallas Mavericks Марк Кьюбан заявил, что "ходлеры" BTC (долгосрочные инвесторы в биткоин — ред.) — отличный пример для подражания, а также заявил, что в будущем традиционные акции будут размещены на блокчейне", — заключил Костарев.