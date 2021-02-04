МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс криптовалюты Dogecoin, которую ранее призвали скупать "бунтующие трейдеры" с Reddit, подскочил в цене более чем на 50% и превысил $0,05 за токен.

Это произошло на фоне того, как основатель и основной владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал криптовалюту сообщением в своем Twitter.

По состоянию на 16:15 по московскому времени Dogecoin вырос на 58,06%, до $0,050043. Об этом свидетельствуют данные платформы Сoindesk.

В течение сегодняшнего дня рост крипты начался после того, как Маск опубликовал несколько твитов.

В одном из них миллиардер изображен в виде обезьяны Рафики из мультфильма "Король лев". Вместо Симбы он поднимает собаку с мема Doge. В другом твите Маск опубликовал фото ракеты Falcon 9, летящей на фоне Луны, в ответе к которому он написал "Doge". Помимо этого, эксцентричный миллиардер назвал Dogecoin "народной валютой".

Напомним: в конце января текущего года пользователи Reddit договорились скупать в рамках флешмоба недооцененную, по их мнению, монету Dogecoin. За эту неделю ее стоимость выросла на 563%.