МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Подорожание криптовалюты постепенно привело к тому, что все больше людей подключаются к ее майнингу. При этом добыча биткоинов оставляет за собой большой углеродный след. Об этом сообщает CNBC. Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч

Согласно информации аналитиков Digiconomist, количество затрачиваемой на майнинг электроэнергии сопоставимо с тем, сколько за год потребляет целое государство. В то же время при майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии.

Специалисты Кембриджского центра альтернативных финансов подсчитали, что на долю майнинга приходится около 0,5% от общего мирового потребления электроэнергии. Это примерно в два раза меньше, чем то, что потребляется бездействующей бытовой техникой в ​​США. Потраченная впустую энергия, например на зарядные устройства для телефонов или микроволновки, могла бы обеспечивать биткоин-сети в течение нескольких лет.

Рост биткоина начался с марта 2020 года на фоне новостей о развивающейся пандемии COVID-19, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились. В течение прошлого года эта криптовалюта подорожала в четыре раза и к началу января 2021 года почти пробила отметку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость биткоина скорректировалась и потеряла примерно 10 тысяч долларов. К концу января 2021-го стоимость самой популярной криптовалюты перевалила за 33,7 тысячи долларов. Илон Маск дал прогноз по будущему биткоина

Аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK предрекают биткоину рост до 50 тысяч долларов. По их мнению, в ближайшие 3-10 лет популярность биткоина может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует стать менее привлекательным для инвесторов.