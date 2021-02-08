МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Биткоин в течение недели может перейти к новому росту, а 8 февраля его курс будет колебаться в пределах 38,7 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Рост биткоина наносит удар по экологии

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.

"Наметившийся в конце прошлой недели новый "бычий" тренд, оказался не столь сильным по сравнению с началом января. В течение начавшейся недели биткоин вполне может перейти в новое наступление, но к концу дня 8 февраля по нашим оценкам его курс будет колебаться в пределах $38 700 за монету", — сказал Панушкин.