МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив достигнутый 8 января уровень в 44 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после того, как компания Tesla, контролируемая Илоном Маском, сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту. Эксперты рассказали про ужесточение контроля за сделками с криптовалютой

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.25 мск стоимость биткоина росла на 10,12% — до 42 714 долларов. На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин за сутки дорожал на 13,6% — до 44 304 долларов.

Компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) сообщила, что в январе 2021 года обновила свои инвестиционную политику в целях обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

"После этого мы инвестировали в биткоин в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в рамках этой политики, и можем приобретать и хранить цифровые активы время от времени или на длительный срок. Более того, мы планируем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе…", — говорится в сообщении.