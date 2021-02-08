Биткоину предрекли неизбежную коррекцию
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта — биткоин, — вероятно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией, прокомментировал РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
В понедельник стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту. Максимум стоимости биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance составляет уже 44918 долларов.
"Рынки тяжело больны избытком дешевой ликвидности, она тяжелым грузом давят на реальный сектор, и крипторынок, как "младший брат", тоже получает свою дозу денег. Институционалам удалось начать новую волну привлечения мелких игроков, поэтому мы еще можем увидеть максимумы перед неизбежной коррекцией", — сказал Поярков.
При этом относительно инвестиций Tesla эксперт отметил, что текущее изменение цены биткоина – "это не следствие покупки, а результат информационного шума".
Компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) сообщила, что в январе 2021 года обновила свои инвестиционную политику с целью обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы. После этого компания инвестировала в биткоин в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в рамках этой политики.
https://1prime.ru/cripta/20210208/832994340.html