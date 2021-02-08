МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта — биткоин, — вероятно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией, прокомментировал РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков. Цена биткоина установила новый исторический максимум

В понедельник стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту. Максимум стоимости биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance составляет уже 44918 долларов.

"Рынки тяжело больны избытком дешевой ликвидности, она тяжелым грузом давят на реальный сектор, и крипторынок, как "младший брат", тоже получает свою дозу денег. Институционалам удалось начать новую волну привлечения мелких игроков, поэтому мы еще можем увидеть максимумы перед неизбежной коррекцией", — сказал Поярков.

При этом относительно инвестиций Tesla эксперт отметил, что текущее изменение цены биткоина – "это не следствие покупки, а результат информационного шума".

Компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) сообщила, что в январе 2021 года обновила свои инвестиционную политику с целью обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы. После этого компания инвестировала в биткоин в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в рамках этой политики.