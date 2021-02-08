МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире по объему торгов криптовалютами биржа Binance испытывает сбои, конечной причиной которых стали новости компании Tesla и её главы Илона Маска, написал в своем аккаунте в соцсети Twitter гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао. Цена биткоина установила новый исторический максимум

Пользователи Binance жалуются на сбои в работе Binance, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

"Большой входящий трафик. В некоторых регионах наблюдаются "лаги". Автоматическое масштабирование. Должен наверстать упущенное. Все из-за Илона", — пояснил глава Binance.

Ранее в понедельник стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, после того как контролируемая Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту, свидетельствуют данные торгов.