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Ажиотаж вокруг биткоина вызвал сбои на крупнейшей криптовалютной бирже
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Крупнейшая в мире по объему торгов криптовалютами биржа Binance испытывает сбои, конечной причиной которых стали новости компании Tesla и её главы Илона Маска, написал в своем... ПРАЙМ, 08.02.2021
binance, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире по объему торгов криптовалютами биржа Binance испытывает сбои, конечной причиной которых стали новости компании Tesla и её главы Илона Маска, написал в своем аккаунте в соцсети Twitter гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао.
Пользователи Binance жалуются на сбои в работе Binance, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
"Большой входящий трафик. В некоторых регионах наблюдаются "лаги". Автоматическое масштабирование. Должен наверстать упущенное. Все из-за Илона", — пояснил глава Binance.
Ранее в понедельник стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов, после того как контролируемая Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту, свидетельствуют данные торгов.