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Биткоин поднялся выше $48 000
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина снова обновила исторический рекорд и превысила 48 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала... ПРАЙМ, 09.02.2021
биткоин, криптовалюта, торги, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина снова обновила исторический рекорд и превысила 48 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.59 мск стоимость биткоина росла на 22,93% — до 47671 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 23,28% — до 48119 долларов. Динамика приводится за сутки.