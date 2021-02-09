МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина снова обновила исторический рекорд и превысила 48 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.59 мск стоимость биткоина росла на 22,93% — до 47671 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 23,28% — до 48119 долларов. Динамика приводится за сутки.