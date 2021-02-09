МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс самой популярной криптовалюты — биткоина может подняться до отметки в 70 тысяч долларов за несколько дней на фоне новостей об инвестициях Tesla в эту криптовалюту и планах компании начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои автомобили, такое мнение высказал РИА Новости руководитель проектов АНО "Цифровые платформы" Владислав Обушинский. Биткоин поднялся выше $48 000

Ранее контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в биткоин. Компания также сообщила, что планирует начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за свои продукты в ближайшем будущем. Во вторник стоимость криптовалюты за несколько часов била исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.59 мск стоимость биткоина росла на 22,93% — до 47671 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 23,28% — до 48119 долларов. Динамика приводится за сутки.

"На "заряде" от новости о покупке автомобилей Tesla за биткоин курс последнего вполне может "проехать" еще отметки в 70 тысяч долларов за несколько дней", — сказал Обушинский.