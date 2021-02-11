ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой. Мем-криптовалюта Dogecoin выросла в 1,5 раза после твита Илона Маска

"Неподобающее использование криптовалюты и виртуальных активов — это растущая проблема. Я вижу, что это многообещающие технологии, но я также вижу и реальность: криптовалюты используются для отмывания прибыли торговцев наркотиками в интернете, они также являются инструментами финансового терроризма", — заявила Йеллен, выступая на заседании круглого стола с представителями бизнеса и регуляторами по защите финансовой системы.

"Работая вместе, мы можем сократить поток "черных" денег от организованной преступности и тех, кто финансирует терроризм… И мы сможем лучше противостоять противникам, которые взламывают наши организации или вмешиваются в наши выборы", — сказала Йеллен.

В прошлом США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это отрицала.