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В США предупредили о "растущей проблеме" криптовалют
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Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой. "Неподобающее использование криптовалюты и виртуальных активов — это... ПРАЙМ, 11.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой.
"Неподобающее использование криптовалюты и виртуальных активов — это растущая проблема. Я вижу, что это многообещающие технологии, но я также вижу и реальность: криптовалюты используются для отмывания прибыли торговцев наркотиками в интернете, они также являются инструментами финансового терроризма", — заявила Йеллен, выступая на заседании круглого стола с представителями бизнеса и регуляторами по защите финансовой системы.
"Работая вместе, мы можем сократить поток "черных" денег от организованной преступности и тех, кто финансирует терроризм… И мы сможем лучше противостоять противникам, которые взламывают наши организации или вмешиваются в наши выборы", — сказала Йеллен.
В прошлом США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это отрицала.