МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют, говорится в заявлении вице-президента компании Раджа Дамодарана. Эксперты рассказали, какие криптовалюты надо покупать прямо сейчас

"Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать определенные криптовалюты непосредственно в нашей сети. Это большое изменение, которое потребует много работы", — сообщается в заявлении.

"Выполнение этой работы создаст много возможностей для покупателей и продавцов, позволяя им совершать транзакции с помощью совершенно новой формы оплаты", — отмечается в заявлении.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.