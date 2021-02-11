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Mastercard позволит совершать операции с помощью криптовалют
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Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют, говорится в заявлении... ПРАЙМ, 11.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют, говорится в заявлении вице-президента компании Раджа Дамодарана.
"Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать определенные криптовалюты непосредственно в нашей сети. Это большое изменение, которое потребует много работы", — сообщается в заявлении.
"Выполнение этой работы создаст много возможностей для покупателей и продавцов, позволяя им совершать транзакции с помощью совершенно новой формы оплаты", — отмечается в заявлении.
MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.