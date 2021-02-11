МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Прием платежными системами криптовалют и возможность расплачиваться ими обеспечат рост ликвидности этих активов, однако их распространение в качестве средства платежа будет очень сильно зависеть от действий регуляторов в конкретных странах, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Mastercard позволит совершать операции с помощью криптовалют

Ранее вице-президент международной платежной системы Mastercard Радж Дамодаран заявил, что компания позволит совершать операции с помощью криптовалют: по его словам, платежная система начнет поддерживать определенные криптовалюты непосредственно в своей сети уже в этом году.

"На сегодняшний день многие криптовалюты рассматриваются, скорее, как инвестиционные инструменты, нежели платежные, так как использование их в оплате до сих пор оставалось затруднительным или даже невозможным. Прямой прием и обеспечение оплаты международными платежными системами может обеспечить технологическую возможность для повышения ликвидности криптотокенов", — считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

При этом в Mastercard заявили о том, что они намерены работать прежде всего со стейблкоинами, представляющими какой-то реальный актив, обращает внимание руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок Максим Башкатов. Это означает, что многие популярные криптовалюты, в том числе биткоин, не попадают под установленные критерии, предположил эксперт. DeFi и налог. Почему криптосфере не обойтись без анонимности и контроля

"Такой шаг вполне ожидаем, так как стейблкоины более предсказуемы для финансовой системы за счет обеспеченности реальными активами, и блокчейн, на базе которого они учитываются, более удобен для правового регулирования и исполнения решений уполномоченных органов. Полагаем, что к стейблкоинам можно будет отнести и разрабатываемый в Банке России цифровой рубль", — поясняет Башкатов.

Действия платежной системы во многом можно считать экспериментом, однако таким образом компания пытается опередить конкурентов, внедряя технологические новшества, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Такая диверсификация позволит подготовиться к тому, что криптовалюты перестанут быть узким нишевым продуктом, рассуждает эксперт.

"Скорость распространения криптовалюты как инструмента платежей очень сильно зависит от действий регуляторов в разных странах. Крупные компании, такие как Mastercard предпочитают не работать в "серой зоне", поэтому все ждут установки правил игры", — заключил Волков.