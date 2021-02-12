МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу утром дорожает более чем на 5%, снова находясь выше отметки в 47 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.00 мск стоимость биткоина растёт на 5,28%, до 47 115 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 5,5%, до 47 084 доллара. Динамика приводится за сутки. Накануне биткоин установил очередной рекорд стоимости — 48 399 долларов, но затем снова заметно "откатился".

"Сегодня, 12 февраля, "быки" и "медведи" почти нашли некоторое равновесие. Однако оно остается хрупким, и "бычий" тренд постепенно продолжает движение вверх. По нашим оценкам, сегодня к вечеру курс ведущей криптовалюты может подойти к 50 тысячам долларов за "монету", — прокомментировал ситуацию РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился в понедельник после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиардов долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов, и два дня подряд показатель обновлял исторические рекорды.