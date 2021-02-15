Эксперт прогнозирует рекордный взлёт биткоина
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, сегодня может преодолеть новую психологическую отметку, впервые в истории превзойдя 50 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.30 мск стоимость биткоина снижается на 3,79%, до 46 926 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 3,15%, до 47 233 доллара. Динамика приводится за сутки. Накануне биткоин установил очередной рекорд стоимости, достигнув отметки 49 707 долларов, но затем несколько "откатился".
"После коррекционного падения и медленного роста биржевой курс биткоина к началу текущей недели под влиянием обновленного психологического фона снова ориентирован на подъем. По нашим оценкам, сегодня, 15 февраля, ведущая криптовалюта может перешагнуть новую психологически значимую отметку и достичь 50 500 долларов за "монету", — сказал Панушкин.
Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
Активный рост курса криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.
Тем временем одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard сообщила, что позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют. Кроме того, один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, американский BNY Mellon, сообщил о начале разработки платформы для работы с разными видами активов, в том числе цифровыми.
https://1prime.ru/cripta/20210215/833041073.html