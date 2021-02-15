МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, сегодня может преодолеть новую психологическую отметку, впервые в истории превзойдя 50 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Биткоин превысил отметку $49 тысяч

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.30 мск стоимость биткоина снижается на 3,79%, до 46 926 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 3,15%, до 47 233 доллара. Динамика приводится за сутки. Накануне биткоин установил очередной рекорд стоимости, достигнув отметки 49 707 долларов, но затем несколько "откатился".

"После коррекционного падения и медленного роста биржевой курс биткоина к началу текущей недели под влиянием обновленного психологического фона снова ориентирован на подъем. По нашим оценкам, сегодня, 15 февраля, ведущая криптовалюта может перешагнуть новую психологически значимую отметку и достичь 50 500 долларов за "монету", — сказал Панушкин.

Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. Глава Банка России высказалась о взлете биткоина

Активный рост курса криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.

Тем временем одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard сообщила, что позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют. Кроме того, один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, американский BNY Mellon, сообщил о начале разработки платформы для работы с разными видами активов, в том числе цифровыми.