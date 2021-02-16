МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Биткоин может ускорить свой рост в ближайшее время и достичь отметки в 100 тысяч долларов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на мнение аналитика ИФК "Солид" Дмитрия Донецкого. Названы лучшие криптовалюты для инвестирования

"Росту этой криптовалюты способствуют несколько факторов. Во-первых, биткоин — это дефляционный инструмент с ограниченной эмиссией, что позитивно при росте общей денежной массы в мире", — отметил Донецкий.

Помимо этого, предложение биткоина ограничивается, потому что майнинг на каждом новом этапе становится все сложнее, а спрос со стороны как физических лиц, так и крупных корпораций растет, добавил он.

Аналитик также рассказал, что часть биткоинов просто теряется его владельцами, что оказывает дополнительное давление на предложение, тем самым вызывая его рост.

Остальные криптовалюты тоже имеют закономерность "подтягиваться" за биткоином, но делают это немного с опозданием, подытожил Донецкий.