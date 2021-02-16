МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Названы лучшие криптовалюты для инвестирования

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.30 мск рос в цене на 5,3% — до 50,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% — до 49,98 тысячи долларов.