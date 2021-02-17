МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — торгуется в среду выше отметки в $51 тысячу за монету, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал шансы курса рубля совершить прорыв

По состоянию на 10:55 по московскому времени биткоин торгуется на отметке 51 041 доллар за криптомонету.

Накануне биткоин превысил отметку в 50 тысяч долларов.

Как прокомментировал в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, цифровые валюты, созданные при участии властей различных стран, могут оказаться более перспективным активом и иметь более широкое хождение, чем биткоин. Причина: они будут находиться в ведении центральных банков и регулироваться законом.