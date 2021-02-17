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Биткоин торгуется выше отметки в $51 тысячу
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Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — торгуется в среду выше отметки в $51 тысячу за монету, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10:55 по московскому времени... ПРАЙМ, 17.02.2021
криптовалюта, биткоин, торги, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — торгуется в среду выше отметки в $51 тысячу за монету, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:55 по московскому времени биткоин торгуется на отметке 51 041 доллар за криптомонету.
Накануне биткоин превысил отметку в 50 тысяч долларов.
Как прокомментировал в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, цифровые валюты, созданные при участии властей различных стран, могут оказаться более перспективным активом и иметь более широкое хождение, чем биткоин. Причина: они будут находиться в ведении центральных банков и регулироваться законом.