МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Названы лучшие криптовалюты для инвестирования

Документ, внесенный правительством, в целях Налогового кодекса признает цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно законопроекту, доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждане и организации, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, обязаны будут подавать в налоговый орган декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год. При этом цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а операции, связанные с ее обращением, не будут облагаться НДС.

При неуплате или неполной уплате налога устанавливается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы по таким операциям. За непредставление, несвоевременное представление или представление декларации с недостоверными сведениями устанавливается штраф в размере 10% от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты (выбирается наибольшая из двух сумм). В случае нарушения сроков декларирования штраф составит 50 тысяч рублей. При выявлении признаков возможного нарушения налогового законодательства налоговики будут вправе получить от банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для операций с цифровой валютой. Visa прорабатывает возможность использования карт для покупки криптовалют

Комитет Госдумы по бюджету и налогам при доработке проекта ко второму чтению намерен уточнить перечень освобождаемых от НДС операций и перечень лиц, обязанных сообщать налоговикам о получении права распоряжаться цифровой валютой, представлять отчеты об операциях с ней и о ее остатках. У комитета также вызывает сомнение обоснованность наделения ФНС правом устанавливать порядок определения рыночной цены на цифровую валюту, поскольку это не соответствует положениям статьи 40 Налогового кодекса.

А комитет ГД по госстроительству полагает, что установление налогового режима цифровых валют "невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к категории "цифровая валюта", определения их соотношения, в частности, с категориями "цифровых прав", "денег", закрепленных в Гражданском кодексе, а также для установления четкого режима их использования". Для этого, по его мнению, необходимо предварительное включение в ГК понятия цифровой валюты с одновременным исправлением этого понятия в законе о цифровых финансовых активах или удалением его из этого закона.