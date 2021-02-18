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Маск оценил предложение создать собственную криптовалюту Marscoin
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Пользователи Twitter предложили владельцу и создателю корпораций Tesla и SpaceX Илону Маску создать собственную криптовалюту Marscoin. Из других предложений пользователей также... ПРАЙМ, 18.02.2021
криптовалюта, илон маск, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пользователи Twitter предложили владельцу и создателю корпораций Tesla и SpaceX Илону Маску создать собственную криптовалюту Marscoin.
Из других предложений пользователей также была новая криптовалюта с названием Eloncoin.
Миллиардеру предложили сделать эту криптовалюту "валютой Земли". Маск поддержал это предложение, как и вариант ее названия — Marscoin. Он написал об этом у себя в Twitter.
Напомним, что в начале недели — 15 февраля — Илон Маск в своем Twitterе пообещал поддержать владельцев криптомонеты Dogecoin в случае продажи криптовалюты.
"Если основные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, я окажу им полную поддержку. Единственная реальная проблема — это их слишком большая концентрация", — пояснил он.