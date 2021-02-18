МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пользователи Twitter предложили владельцу и создателю корпораций Tesla и SpaceX Илону Маску создать собственную криптовалюту Marscoin.

Из других предложений пользователей также была новая криптовалюта с названием Eloncoin.

Миллиардеру предложили сделать эту криптовалюту "валютой Земли". Маск поддержал это предложение, как и вариант ее названия — Marscoin. Он написал об этом у себя в Twitter.

Напомним, что в начале недели — 15 февраля — Илон Маск в своем Twitterе пообещал поддержать владельцев криптомонеты Dogecoin в случае продажи криптовалюты.

"Если основные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, я окажу им полную поддержку. Единственная реальная проблема — это их слишком большая концентрация", — пояснил он.