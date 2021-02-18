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Конкурент биткоина вновь обновил рекорд стоимости
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Стоимость криптовалюты Ethereum на крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance преодолела отметку в 1,9 тысяч долларов, обновив таким образом исторический максимум, сообщает... ПРАЙМ, 18.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Ethereum на крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance преодолела отметку в 1,9 тысяч долларов, обновив таким образом исторический максимум, сообщает РБК.
За прошедшие сутки конкурент биткоина подорожала на 7%. Котировки альткоина растут на фоне укрепления биткоина, цена которого сегодня впервые преодолела отметку в 52 тысячи долларов.
Ранее аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий спрогнозировал рост курса биткоина до 100 тысяч долларов.