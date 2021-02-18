МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Ethereum на крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance преодолела отметку в 1,9 тысяч долларов, обновив таким образом исторический максимум, сообщает РБК.

За прошедшие сутки конкурент биткоина подорожала на 7%. Котировки альткоина растут на фоне укрепления биткоина, цена которого сегодня впервые преодолела отметку в 52 тысячи долларов.

Ранее аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий спрогнозировал рост курса биткоина до 100 тысяч долларов.