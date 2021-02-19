МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Создатель и глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает биткоин немного лучшим средством, чем наличные деньги, пишет агентство Reuters.

По мнению миллиардера, "только дурак" не станет искать альтернативных способов инвестиций, в то время как наличные деньги становятся все менее привлекательными.

В частности, по мнению Маска, "биткоин почти так же хорош, как бумажные деньги".

Напомним, что последние два дня — 17-18 февраля — биткоин преодолел новую отметку в 52 тысячи долларов.