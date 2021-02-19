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Маск считает биткоин лучше наличных
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Создатель и глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает биткоин немного лучшим средством, чем наличные деньги, пишет агентство Reuters. По мнению... ПРАЙМ, 19.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Создатель и глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает биткоин немного лучшим средством, чем наличные деньги, пишет агентство Reuters.
По мнению миллиардера, "только дурак" не станет искать альтернативных способов инвестиций, в то время как наличные деньги становятся все менее привлекательными.
В частности, по мнению Маска, "биткоин почти так же хорош, как бумажные деньги".
Напомним, что последние два дня — 17-18 февраля — биткоин преодолел новую отметку в 52 тысячи долларов.