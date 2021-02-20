МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Маск считает биткоин лучше наличных

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.25 мск растёт в цене на 7,8%, до 56 тысяч долларов, и уже дорожал до 56 368 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9%, до 56,1 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.