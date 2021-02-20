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Биткоин обновил очередной исторический рекорд
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Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 20.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.25 мск растёт в цене на 7,8%, до 56 тысяч долларов, и уже дорожал до 56 368 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9%, до 56,1 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.