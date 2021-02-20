МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, вновь пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

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Маск считает биткоин лучше наличных

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.25 мск растёт в цене на 7,8%, до 56 тысяч долларов, и уже дорожал до 56 368 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 7,9%, до 56,1 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.