МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter предпринимателя. Биткоин обновил очередной исторический рекорд

По словам Маска, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Он добавил, что как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам. "Учитывая все это, [цены на] биткоин и эфириум кажутся высоковатыми", — отметил он.

Самая популярная криптовалюта планеты 20 февраля установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. С начала 2021 года биткоин подорожал более чем на 90 процентов.

Ранее инвесторы Tesla захотели ограничить инициативы Маска по покупке биткоинов. Такой вопрос собирается поднять компания Baillie Gifford — один из пяти крупнейших акционеров автогиганта. Руководство планирует обсудить с Маском ограничения сумм, которые могут быть инвестированы в биткоин.