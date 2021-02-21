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Илон Маск оценил стоимость биткоина и его конкурента
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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter... ПРАЙМ, 21.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter предпринимателя.
По словам Маска, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Он добавил, что как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам. "Учитывая все это, [цены на] биткоин и эфириум кажутся высоковатыми", — отметил он.
Самая популярная криптовалюта планеты 20 февраля установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за коин. С начала 2021 года биткоин подорожал более чем на 90 процентов.
Ранее инвесторы Tesla захотели ограничить инициативы Маска по покупке биткоинов. Такой вопрос собирается поднять компания Baillie Gifford — один из пяти крупнейших акционеров автогиганта. Руководство планирует обсудить с Маском ограничения сумм, которые могут быть инвестированы в биткоин.