МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина продолжает падать второй день подряд после рекордного ралли. Во вторник днем самая популярная криптовалюта дешевеет на 14%, закрепляясь ниже 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Илон Маск оценил стоимость биткоина и его конкурента

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина по состоянию на 12.26 мск падала на 14% — до 47,86 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дешевеет на 15,5% — до 47,63 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.

Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад. В целом за февраль рост составляет пока около 45%.