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Биткоин дешевеет второй день подряд
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Стоимость биткоина продолжает падать второй день подряд после рекордного ралли. Во вторник днем самая популярная криптовалюта дешевеет на 14%, закрепляясь ниже 50 тысяч долларов,... ПРАЙМ, 23.02.2021
биткоин, криптовалюты, торги, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина продолжает падать второй день подряд после рекордного ралли. Во вторник днем самая популярная криптовалюта дешевеет на 14%, закрепляясь ниже 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина по состоянию на 12.26 мск падала на 14% — до 47,86 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дешевеет на 15,5% — до 47,63 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.
Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад. В целом за февраль рост составляет пока около 45%.