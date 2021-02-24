МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду, 24 февраля, продолжит снижаться и к вечеру дойдёт до 49 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Биткоин дешевеет второй день подряд

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина по состоянию на 9.26 мск снижалась на 1,7% — до 49,87 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин рос на 0,3% — до 49,724 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

"Произошедшая в начале недели жесткая корректировка курса биткоина сильно повлияла на психологический фон крипторынка. Его участники, увлекшись активным ростом криптовалюты, снизили самоконтроль, что привело к резкому обвалу и сильному разочарованию. И, хотя в начале дня курс, кажется, нормализовался, мы предполагаем, что тренд ориентирован на плавное снижение и к концу дня ожидаемый курс составит около 49 тысяч долларов за монету", — сказал Панушкин.

В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.

Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.