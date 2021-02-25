2021-02-25T13:05:12+03:00
2021-02-25T13:05:12+03:00
2021-02-25T13:05:12+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210225/833116023.html
Биткоин дешевеет более чем на 3%
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость биткоина в четверг днем умеренно снижается и находится в районе отметки в 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами... ПРАЙМ, 25.02.2021
биткоин, криптовалюты, торги, новости, финансы, рынки, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83227/12/832271256.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/12/832271256.jpg
https://1prime.ru/images/83227/12/832271253.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/12/832271253.jpg
https://1prime.ru/images/83227/12/832271250.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/12/832271250.jpg
https://1prime.ru/cripta/20210224/833105347.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг днем умеренно снижается и находится в районе отметки в 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.58 мск снижался в цене на 3,5% — до 49062 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 2,76% — до 49138 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов и достигнув 44892 доллара. Таким образом, падение с максимума составило 23%.
Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.