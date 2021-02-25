МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг днем умеренно снижается и находится в районе отметки в 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал причины падения биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.58 мск снижался в цене на 3,5% — до 49062 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 2,76% — до 49138 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов и достигнув 44892 доллара. Таким образом, падение с максимума составило 23%.

Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.