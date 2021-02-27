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https://1prime.ru/cripta/20210227/833127823.html
Эксперт сказал, что грозит биткоину
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Биткоин после недавнего ралли, когда монета дошла до $57 тысяч, начал снижаться и потерял уже достаточно: в данный момент он торгуется около отметки $45 тысяч за монету. И такая... ПРАЙМ, 27.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Биткоин после недавнего ралли, когда монета дошла до $57 тысяч, начал снижаться и потерял уже достаточно: в данный момент он торгуется около отметки $45 тысяч за монету. И такая динамика будет сохраняться: даже если будут происходить кратковременные отскоки, то тренд на снижение — долговременный, сказал "Инвест-Форсайту" генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.
"То есть повторяется сценарий 2018 года, только без резкого обрушения: биткоин будет терять позиции постепенно, его стоимость все время будет идти по нисходящей с небольшими короткими восстановлениями в пределах нескольких процентов. Это не будет означать, что монета снова начала расти, биткоин снова и снова будет падать", — предупредил эксперт.