МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Биткоин после недавнего ралли, когда монета дошла до $57 тысяч, начал снижаться и потерял уже достаточно: в данный момент он торгуется около отметки $45 тысяч за монету. И такая динамика будет сохраняться: даже если будут происходить кратковременные отскоки, то тренд на снижение — долговременный, сказал "Инвест-Форсайту" генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Экс-министр финансов России сравнил биткоин с финансовой пирамидой

"То есть повторяется сценарий 2018 года, только без резкого обрушения: биткоин будет терять позиции постепенно, его стоимость все время будет идти по нисходящей с небольшими короткими восстановлениями в пределах нескольких процентов. Это не будет означать, что монета снова начала расти, биткоин снова и снова будет падать", — предупредил эксперт.