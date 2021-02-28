МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Ученые из США представили исследование, в котором говорится о многократном росте энергии для майнинга криптовалюты. По их информации, этот объем уже начал превышать годовое энергопотребление нескольких стран.

Исследователи объяснили, что майнинг биткоинов представляет угрозу на пути к "нулевому уровню выбросов". Ученые призывают государства начать регулировать добычу, чтобы уменьшить свой "углеродный след". Эксперт оценил влияние майнинга биткоина на климат

Отмечается также, что ранее криптовалюту можно было майнить даже на недорогом компьютере. Однако чем больше добывается криптовалюта, тем сложнее становятся алгоритмы, которые нужно решить устройствам. Это значит, что для майнинга нужны все большие мощности.

Бенджамин Джонс, профессор экономики Университета Нью-Мексико, подчеркнул, что "количество электричества, которое сейчас используется для добычи биткоинов уже превысил тот объем, который используют целые страны — например, Ирландия. Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт в год, которые используются только для добычи биткоина".

Экоактивисты уже давно говорят о том, что между майнингом криптовалюты и влиянием на окружающую среду надо найти компромисс. При этом создатели криптовалюты Etherium, второй по популярности криптовалюты, пообещали изменить алгоритм цифровой валюты, чтобы сделать ее более экологичной.

"Добыча криптовалюты может быть огромной тратой ресурсов, не говоря уже о загрязнении окружающей среды и выделении углекислого газа. Уже сейчас есть потребители, которым не хватает электричества, оно тратится на производство криптовалюты", — отметили в Etherium.