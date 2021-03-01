МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс биткоина к концу понедельника, 1 марта, может установиться на уровне 47 тысяч долларов, прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Неопытных инвесторов защитят на криптобиржах и в онлайн-казино

По его мнению, текущий психологический фон крипторынка говорит о том, что его участники вновь нацелены на активное движение вверх.

"Прошедшая корректировка может себя еще дать знать в течение начавшейся недели, однако, по нашим данным, в ближайшее время мы, возможно, вновь сможем увидеть подъем первой криптовалюты. К концу дня 1 марта мы ожидаем курс на уровне 47 000 долларов за монету", — сказал Панушкин.

Стоимость биткоина в пятницу днем ощутимо снизилась — примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12% и побил минимум, достигнутый 23 февраля.