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Эксперт ожидает подъема биткоина до $47 тысяч
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Курс биткоина к концу понедельника, 1 марта, может установиться на уровне 47 тысяч долларов, прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома"... ПРАЙМ, 01.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс биткоина к концу понедельника, 1 марта, может установиться на уровне 47 тысяч долларов, прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
По его мнению, текущий психологический фон крипторынка говорит о том, что его участники вновь нацелены на активное движение вверх.
"Прошедшая корректировка может себя еще дать знать в течение начавшейся недели, однако, по нашим данным, в ближайшее время мы, возможно, вновь сможем увидеть подъем первой криптовалюты. К концу дня 1 марта мы ожидаем курс на уровне 47 000 долларов за монету", — сказал Панушкин.
Стоимость биткоина в пятницу днем ощутимо снизилась — примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12% и побил минимум, достигнутый 23 февраля.