МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Создание и поддержка многолетнего ажиотажа вокруг биткоина неслучайны. Это могут быть именно рукотворные процессы. Об этом написал сайт ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение эксперта в области конкурентной разведки Андрея Масаловича, которое прозвучало в эфире YouTube-канала "Люди ПРО".

По его словам, мировая финансовая элита, главным образом базирующаяся в США, использует уже имеющееся доверие к самой известной криптовалюте в мире для того, чтобы списать весь государственный долг Америки. Названа угроза биткоина для климата Земли

"Дело в том, что биткоин хорошо известен по всей планете уже более десяти лет, и все это время его рост отличается поступательностью. Поэтому многим может показаться, что это достаточно надёжный инструмент не только для краткосрочных спекуляций, но и для долгосрочного хранения", — объяснил эксперт.

В том случае, если американской финансовой элите удастся убедить своих кредиторов в том, что иметь биткоины — это ещё лучше, чем доллары, то, по мнению Масаловича, они вполне могут начать менять одно на другое, со временем перетащив в биткоин весь внешний долг США.

"Как только это произойдёт, криптовалюту останется только обрушить. Соответствующие инструменты для этого, вероятно, уже есть просто их ещё никто и ни разу не использовал. После этого гигантский долг Америки будет фактически обнулён, а от реализации этого дьявольски хитрого плана пострадают прежде всего самые просты обыватели, которые будут иметь в своём запасе биткоин. Они могут потерять очень внушительные суммы, поскольку многие заходят в "крипту" на "хайпе", когда она начинает стоить уже очень приличные деньги", — подвел итог эксперт.