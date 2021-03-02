МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рынок криптовалюты может резко дестабилизироваться, если анонимный создатель биткоина выйдет из тени. Согласно заявлению криптовалютной биржи Coinbase, стоимость основных криптовалют может обрушиться в случае активизации Сатоши Накамото или лиц, которые скрываются за этим псевдонимом, сообщает "Инвест-Форсайт". Биткоин резко дорожает, превышая отметку в 49 тысяч долларов

Согласно основной версии, биткоин был создан японцем Сатоши Накамото. Однако никакой достоверной информации об этом человеке нет, поэтому многие считают, что за псевдонимом скрываются сразу несколько IT-специалистов, которые разработали главную криптовалюту.

При этом считается, что Накамото владеет более чем одним миллионом биткоинов (около $55 миллиардов по нынешнему курсу) или 5% всех существующих биткоинов.

В случае смерти этого таинственного человека данный актив может быть утрачен, подчеркивают специалисты. Или если он решит внезапно продать свои запасы, это может дестабилизировать всю криптоэкономику: цена биткоина, вероятно, обрушится.