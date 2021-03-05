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Биткоину пророчат подорожание до миллиона долларов
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В долгосрочном прогнозе — речь идет о следующем десятилетии — генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл напророчил, что биткоин может подорожать до миллиона долларов... ПРАЙМ, 05.03.2021
инвестиционный прогноз, биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В долгосрочном прогнозе — речь идет о следующем десятилетии — генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл напророчил, что биткоин может подорожать до миллиона долларов за криптомонету, пишет Bloomberg.
Он рассказал в интервью агентству, что в конечном итоге биткоин станет мировой валютой.
"Он вырастет до самой Луны, до Марса и в конечном итоге станет мировой валютой", — заявил Пауэлл.
Это не первый его "многообещающий прогноз" по крипте: летом прошлого 2020 года он говорил о том, что за два года биткоин взлетит до $100 тысяч за монету.
Однако сейчас, пишет агентство, доллар все еще является самой крупной мировой резервной валютой: это эталон для мировой торговли, несмотря на то, что его стоимость в 2020 году несколько снизилась.
Добавим, что по данным торгов, 5 марта в 9:50 мск биткоин торгуется на отметке 47 343 доллара за монету.