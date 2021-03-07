МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость главной цифровой монеты вновь превысила 48 тысяч долларов. Аналитики объяснили РБК, почему в ближайшее время может начаться резкий рост, а в каком случае котировки продолжат падать. Биткоину пророчат подорожание до миллиона долларов

Так, ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков сказал, что в текущих условиях он предпочёл бы не покупать, а продавать криптовалюту "накоротке".

Он пояснил, что BTC (биткоин) и ЕЕР (Ethereum) уже "перегреты", при этом обратив внимание на негативные прогнозы по поводу классических рынков.

Першиков отметил, что придерживается прогноза, согласно которому во втором квартале 2021 года стоимость биткоина может понизится до 30 тысяч долларов.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев, в свою очередь, отметил, что сейчас биткоин испытывает давление из-за недавнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который, в частности, заявил, что на данном этапе нет особого смысла в ужесточении денежно-кредитной политики. Отмечается, что из-за этого капитал стал "перетекать" из криптовалютных активов (которые считаются рисковыми), на классические рынки.

"Пока стоимость биткоина остается в диапазоне 43-52 тысяч долларов, нет поводов для беспокойства", — сказал Зуборев, добавив, что в ближайшие несколько недель BTC может попытаться "прощупать" уровень в 52,5 тысячи долларов.

Аналитик считает, что после этого биткоин может испытать несколько "откатов" и в итоге "пробить" эту отметку. Он заявил, что после этого планка потенциала криптовалюты поднимется до уровня 65 тысяч долларов. Названа угроза биткоина для климата Земли

Зуборев обратил внимание, что этот прогноз находится в рамках модели модель S2F, которая предполагает, что в конце лета или начале осени 2021 года биткоин будет стоит больше 100 тысяч долларов. При этом он напомнил и о негативном прогнозе, согласно которому курс BTC в результате закрепится ниже 46 тысяч долларов.

Руководитель cryptorg.exchange Андрей Подолян указал на интересное поведение графика курса биткоина и предположил, что криптовалюта может вновь начать стремиться к отметке 58 тысяч долларов. При этом аналитик отметил, что этого может не произойти в случае, если стоимость BTC упадёт ниже 45 тысяч долларов.

Напомним, сейчас стоимость одного биткоина составляет 3759118 рублей. Курс Ethereum составляет 124662 рублей. В январе 2021 года компания Tesla приобрела биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов.